L’oroscopo di giugno 2025: il giorno fortunato e la musica d'ascoltare, segno per segno

L’oroscopo di giugno 2025 con la canzone del segno e il giorno fortunato, segno per segno.

♈ Ariete

Giugno ti vede scalpitare per ripartire: nuove sfide ti rimettono in carreggiata. Attenzione solo a non travolgere chi ti sta accanto con l’entusiasmo.

🎵 Canzone del segno: “Dog Days Are Over” – Florence + The Machine

🍀 Giorno fortunato: 11 giugno

♉ Toro

Dopo settimane di pazienza, raccogli i frutti. Giugno ti dà concretezza e voglia di goderti le cose belle: cibo, amore, natura, silenzi.

🎵 Canzone del segno: “Come Away With Me” – Norah Jones

🍀 Giorno fortunato: 5 giugno

♊ Gemelli

Sei al centro della scena, e lo sai. Il tuo compleanno ti rende brillante e comunicativo, ma evita di fare mille promesse. Chi conta, ti guarda.

🎵 Canzone del segno: “Freedom” – George Michael

🍀 Giorno fortunato: 13 giugno