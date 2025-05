Gemelli, il momento giusto per lasciarci andare alla tenerezza: l'oroscopo di martedì 29 aprile

Oroscopo Barbanera di martedì 29 aprile 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Uno zefiro primaverile investe il settore delle relazioni con gli altri. Un venticello che rimuove la polvere, rendendo costruttivo il confronto. Socievolezza, astuzia e intelligenza, i punti di forza della Luna in Gemelli. Facciamoli subito nostri.

Toro. 21/4 – 20/5

Nessuna novità, questa per noi è una buona notizia. A favore di Cupido c’è Venere, che ci invita a sdrammatizzare, ad alleggerire le tensioni. Giornata indaffarata. Faccende in casa, parrucchiere, estetista, acquisti: le incombenze che ci piacciono.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il momento giusto per lasciarci andare alla tenerezza, organizzare un viaggio per il prossimo ponte in una città d’arte in compagnia della dolce metà. Se il nostro aspetto non ci convince, per piacerci un po’ di più, vestiamoci di colori come la primavera.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittiamo degli ultimi raggi di Venere favorevole, per manifestare i nostri sentimenti a chi ci sta accanto. Lo sa, ma non diamolo per scontato. La Luna è anonima, ma la sola conseguenza è un filo di pigrizia che ci lascia il tempo soltanto per sognare.