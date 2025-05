Toro, fate tutto con i vostri tempi e dedicatevi a benessere e bellezza: l'oroscopo di lunedì 28 aprile

Benefico come sempre, il passaggio della Luna in Toro, rimette al centro dell’attenzione le cose che per noi contano: la casa, la famiglia, i figli. Curiamo i piccoli malanni stagionali con dei rimedi naturali. La farmacia della natura è fornita ed efficace.

Leone. 23/7 – 23/8

Ci sveglieremo con tanti buoni propositi: impegnarci con maggiore calma, seguire le direttive che ci vengono date, essere d’esempio agli altri. Se la pazienza è la virtù dei forti, la modestia è saggezza. A chi non si vanta mai viene dato maggior merito.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in trigono ci aiuta a trovare le condizioni ideali per operare con profitto, condurre a termine un buon affare, investire sul mattone. Siamo nell’elemento Terra e ci sentiamo al sicuro. La chioma ondeggia al vento, ma le radici sono solide.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atteniamoci alle occupazioni ordinarie, cercando di muoverci con ordine e regolarità. Il risultato sarà che sbrigheremo i compiti senza affanno. Se la dolce metà è comprensiva, potrà fare miracoli, ma impariamo a manifestare le nostre necessità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Toro oggi non ci arreca troppo disturbo, al contrario, ci invita a guardare negli occhi la persona amata e a riconoscere che per noi è speciale. La sensualità, come la stagione, è in pieno risveglio. Esprimiamola con estrema naturalezza e creatività.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il nostro atteggiamento partecipe nella professione è apprezzato. La stima dell’ambiente innesca una catena virtuosa, ci stimola a fare sempre meglio. Se sentiamo il bisogno di ricevere nuovi stimoli, possiamo iniziare cambiando qualche piccola abitudine.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La splendida Luna in cielo stabilizza l’umore. La sua matrice terrestre ci rende solidi e sicuri, capaci di camminare a lungo sulle nostre gambe. Al centro della giornata ci siamo noi, i figli, l’amore. Le cose e le persone alle quali teniamo di più.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lunedì di lavoro e di piena immersione nelle faccende del quotidiano. Una buona organizzazione è il segreto per svolgere tutto agevolmente. Apprezziamo pure la versione casalinga e pantofolaia di noi. Ci dona stabilità e placa la nostra irrequietezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Risveglio all’insegna dell’armonia e della comprensione. Anche se la vita di ogni giorno non è esente da guai, saggiamente godiamoci il presente. Riuniamo gli amici più cari per una cena sfiziosa preparata da noi. C’è sempre un buon motivo per festeggiare.