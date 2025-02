Scorpione, la Luna preannuncia un recupero della sicurezza: l'Oroscopo di oggi, giovedì 27 febbraio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 27 febbraio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

La riuscita non sempre è una conseguenza dell’azione, a volte se ci fermiamo ad «annusare» l’aria, arrivano intuizioni illuminanti e risolutive. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siamo in fase di transizione.

Toro. 21/4 – 20/5

Con l’appoggio di aspetti promettenti, la Luna in Pesci ci aiuta a trascorrere una giornata all’insegna della dolcezza e della serenità familiare. Coccole. Socialità appagante, spostamenti imprevisti, impegno nel campo del volontariato ricco di soddisfazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’umore non sarà al massimo, ma non trascuriamo le relazioni, anche se probabilmente apprezzeremo la tranquillità di qualche ora in solitudine. Chiediamo conferme del nostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti ci mostriamo sfuggenti ed evasivi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giovedì ottimo, capeggiato dalla Luna in Pesci che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavamo affatto. Se siamo innamorati, sorvoliamo su alcune divergenze, altrimenti dobbiamo mettere in conto discussioni.