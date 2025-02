Gemelli, siete scanzonati ma una faccenda vi fa stare con il fiato sospeso: l'oroscopo di oggi, martedì 25 febbraio

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nella maniera migliore. Fiato sospeso per una faccenda che ci sta a cuore, soggetta a dei fattori imprevisti e imprevedibili.

Non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi possano interferire con la nostra naturale concretezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Un cambiamento appena effettuato ci allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti ci facevano però sentire al sicuro. Discussioni accese sulle questioni a cui teniamo di più. Non perdiamo di vista gli affari e le finanze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esploriamo nuovi territori soprattutto nella sfera professionale. Azione immediata, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e tenacia per raggiungere gli obiettivi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Congiunta a Plutone, la Luna illumina di luce nuova alcune vicende del passato. Oggi possiamo guardarle, accettarle e finalmente archiviarle. Amicizie da coltivare. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista e assillo il lavoro, le ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei nostri cari. Spese costose per la casa e i nostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario ci fornisce un buon biglietto per un viaggio. In treno, in aereo o in auto troveremo nuovi stimoli, nuove sollecitazioni. Inviti inaspettati, conoscenze, un rapporto amichevole e disimpegnato che soddisfa il bisogno di libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Incontri stimolanti, notti intriganti, la passione in questa fase ci infiamma. Nuovi intrighi piccanti si presentano anche in ambito lavorativo. Con il dovere siamo un po’ ai ferri corti: confusi e demotivati. Cerchiamo nuovi stimoli. Occhio ai soldi!

Acquario. 21/1 – 19/2

La congiunzione con Plutone arricchisce di profondità la nostra Luna. Senza perdere in leggerezza, orientiamoci verso progetti e iniziative di spessore. Astrologia, occultismo, pratiche psicomagiche e tarocchi sono solo alcuni degli interessi da coltivare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di relax e di buona, proficua compagnia. Sentimenti tenuti sotto chiave. Economia instabile: evitiamo di fare passi falsi, consigliandoci, prima di agire, con una persona esperta.