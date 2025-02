Pesci, fate buon uso di fortuna, amici e creatività: l'oroscopo di oggi, lunedì 24 febbraio

Oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 24 febbraio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Inizio di giornata scorrevole e produttivo, poi avvertiremo una certa stanchezza e solo con l’impegno, riusciremo a concludere quanto iniziato. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che ci innervosiscono.

Toro. 21/4 – 20/5

Inseguendo la nostra idea di felicità, potremmo peccare di un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiamo fiducia nella nostra inventiva. Una nuova amicizia amorosa potrebbe darci molto, risvegliando emozioni e la voglia di sorridere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La mossa giusta per noi sarà starcene tranquilli in poltrona per ricaricarci. Piccoli svaghi sono consentiti, a condizione che siano a basso costo. Lunedì caratterizzato dall’elemento Terra: pochi lazzi, frizzi e molta concretezza, approfittiamone!

Cancro. 22/6 – 22/7

Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttiamolo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. In seguito avremo soltanto voglia di riposare. Con calma e pazienza, potremmo smantellare ostacoli pratici e resistenze da parte dell’ambiente.