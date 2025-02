Leone, dalla Luna un desiderio di trasgressione da non assecondare: l'oroscopo di oggi sabato 22 febbraio

La tensione fra la Luna e Saturno che si consuma in cielo si riflette sulle faccende pratiche. Qualcosa va storto? Domani potremo raddrizzarlo. Attenti a non collezionare gaffe, a non spendere più di quanto potrebbe permetterci il conto in banca.

Ci sono conti da far quadrare e crediti da saldare? Approfittiamo delle circostanze per occuparci dei carichi pendenti, ci sentiremo più tranquilli. Un filo di stanchezza, naturale a fine settimana, ci suggerisce di rallentare il ritmo e di fare tutto con calma.

La Luna in Sagittario si rivela una vera amica, sostenendo il nostro desiderio di svago e di evasione. Viaggi piacevoli al riparo da rischi. Escursioni in città d’arte, attività sportive in montagna. Telefoniamo a un amico che non sentiamo da tanto.

Partecipiamo attivamente ad alcune decisioni riguardanti i familiari e la casa, per creare una bella atmosfera collaborativa. Ne saremo soddisfatti. Nel lavoro teniamoci fuori da dinamiche di potere, che potrebbero alienarci le simpatie di cui godiamo.

Leone. 23/7 – 23/8

Esami superati dopo una preparazione laboriosa, progetti coraggiosi da portare avanti lentamente, viaggi di lavoro proficui, ma stancanti. Dalla Luna possiamo aspettarci tanta energia. Ma anche un desiderio di trasgressione da non assecondare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un’ostile quadratura lunare chiama in causa la famiglia e il rapporto di coppia. Appelliamoci al senso della realtà per guardarli sotto la giusta luce. Se ci sono delle scelte da fare, non procediamo per tentativi, diamoci il tempo per definire la direzione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lo spirito positivo con cui affrontiamo la giornata è di per sé una garanzia di benessere. Uno stato di grazia che allontana qualsiasi ansia e timore. La bella Luna in Sagittario sostiene i nostri progetti. È arrivato il momento per viaggiare, comunicare...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un sabato senza punti oscuri, ma anche senza eventi esaltanti. Facciamo pure qualche strappo alla regola, ma senza perdere di vista il buonsenso. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po’ sottovalutato. Ricambiamo la cortesia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mettiamo poca carne al fuoco, se non vogliamo fare arrosti. Scarseggiano la lucidità e l’empatia, rischiamo di sbagliare i tempi e i modi di intervento. Occhio agli atteggiamenti di chiusura e diffidenza, ma anche agli eccessi di ingenuità. La virtù è nel mezzo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Buon momento per esaminare, meditare e riflettere su avvenimenti che suscitano in noi qualche perplessità. Sediamo in silenzio e ascoltiamoci. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Ammorbidiamo la nostra posizione sulle questioni di principio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio che ci teniamo alla larga dai centri commerciali, rischiamo di svuotare il conto. Divertiamoci con svaghi più gratificanti e a portata di tasca. Dedichiamo un po’ del nostro tempo al volontariato, ci sentiremo sereni e riceveremo dimostrazioni d’affetto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima perturbato. Accontentiamoci di fare il minimo indispensabile, riposiamo il più possibile e difendiamo a spada tratta il nostro equilibrio. Nonostante gli stimoli, perderemo interesse per le cose concrete: risultato, calo dell’umore e contrasti.