Cancro, è il momento di manifestare i vostri veri sentimenti: l'oroscopo di domani, domenica 23 febbraio

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 22 febbraio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Tipica giornata d'inverno in cui il tepore della casa, il divano e le pantofole sono tutto quello che desideriamo, sperando che gli impegni non interferiscano. Arriverà il disgelo! Nel frattempo, come la terra, sonnecchiamo e teniamo in caldo i semi piantati.

Toro. 21/4 – 20/5

Un’atmosfera che privilegia i legami familiari quanto mai saldi e affettuosi. Piacevoli incontri con parenti e amici persi di vista da tempo. Un sacco di golose opportunità da giocare. Stuzzicanti sorprese nella vita a due. Un breve viaggio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro che non ci molla neanche di domenica, generando insofferenza e voglia di essere altrove. Vacanze, spostamenti, tutto sembrerebbe compromesso, se non intervenisse qualcuno a rasserenarci.

Cancro. 22/6 – 22/7

Paura di rimetterci il cuore? Oggi avremo un’occasione da non perdere per manifestare i nostri veri sentimenti. Sveliamoli con una punta di malizia. Se fra i desideri ci sono i confetti, un pupo o una nuova casa, è il momento giusto per il grande passo.