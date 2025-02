Bilancia, la Luna porta in dono vitalità e buonumore: l'oroscopo di domani, venerdì 21 febbraio

La vita di relazione ci impegnerà più del solito. Dovremmo curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppur disordinatamente il quotidiano. Elaboriamole con delicatezza.

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurci alla necessaria riflessione. Non abbiamo paura di quello che potremmo trovare. Venerdì produttivo per le faccende di casa, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in sospeso.

Le ore scorrono pigre, ma tra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Se il cuore batte per qualcuno che ancora non ci ha dato segnali, contando su Venere possiamo sperare.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Ci sentiamo sicuri di noi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non lasciamoci sfuggire un’occasione per inoltrare a chi amiamo le richieste che ci stanno più a cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giorno ricco di pene affettive. L’immaginazione ci gioca un brutto scherzo, rientriamo alla base e rimettiamo subito la logica al suo posto. Una telefonata potrà confonderci le idee, non rimuginiamoci su troppo e aspettiamo per chiedere chiarimenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna porta in dono vitalità e buonumore. Approfittiamone per portare a buon fine ciò che abbiamo in sospeso. Novità. Variamo la dieta. Telefoniamo a un amico perso di vista o escogitiamo un programma effervescente per una serata piacevole.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. La giornata ci porta a contatto con noi stessi, con le nostre risorse e i timori. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna nel segno forma aspetti conflittuali che ci rendono a tratti euforici a tratti malinconici. Consoliamoci grazie a Cupido: andiamo fortissimo! Prove insoddisfacenti nella sfera professionale, mentre nelle conquiste sentimentali non abbiamo rivali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sfruttiamo il sestile di Mercurio per una divertente rimpatriata tra vecchi amici, tanto più che il cuore ci riserva qualche sorpresa poco gradita. Nuove conoscenze all’estero o incontri con persone straniere. Novità, esperienze insolite e avventurose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per il conseguimento dei nostri obiettivi, rendiamoci disponibili ad assumere altri oneri: siamo pieni di stimoli, pronti per la scalata al successo. Tutte le questioni economiche promettono bene, potremo pianificare degli acquisti anche importanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La voglia d’evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’esterno. Segnali di malcontento dalla persona amata e dagli amici. Non concentriamoci su questioni di scarsa rilevanza, ci sono situazioni lavorative importanti da risolvere.