Capricorno, l'arte sottile della seduzione oggi la utilizziamo nella professione: l'oroscopo di domani, giovedì 20 febbraio

La Luna non ci è amica, ma potremo serenamente passarci sopra: famiglia, amici e Cupido fanno corona intorno a noi, placando le nostre ansie. Una buona notizia. Chi amiamo è in vena di abbracci, perché non ricambiare? Allentiamo il controllo!

Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Venere. Se per qualche ragione il giorno degli innamorati è passato inosservato, festeggiamo oggi. Tra le coccole faremo progetti con la dolce metà: due cuori, una capanna e un solido... conto in banca.

Leone. 23/7 – 23/8

A suscitare incomprensioni, rimescolando i nostri desideri e le nostre idee, ci infila lo zampino la Luna. Dal pomeriggio segnali di distensione. Per non incorrere in critiche, riformuliamo i programmi mettendo in discussione una nostra creazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il pizzico di peperoncino, necessario al buon funzionamento della coppia, in mattinata è garantito dalla Luna in Scorpione. Effusioni vulcaniche. Avanziamo serenamente delle richieste lavorative, contando sull’appoggio e la complicità di chi ci stima.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giovedì tranquillo che favorisce una quotidianità ben organizzata nella quale profondere le nostre energie. Saremo soddisfatti dei risultati ottenuti. Liberi o no, l’avventura ci tenta e senza complicazioni di troppo, potremo vivere incontri inconsueti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nettuno scorta la nostra Luna in territori affascinanti e inesplorati. Se ce ne sentiamo attratti, consultiamo i tarocchi o la sfera di cristallo. Intuitivi lo siamo per natura, ma le nostre antenne superano le aspettative: risolveremo questioni complicate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Assopita alle nostre spalle, per tutta la mattina la Luna non prende e non dà, lasciandoci immersi nelle fantasie. Risveglio pomeridiano. Le necessità della vita quotidiana e i problemi a cui far fronte beneficiano dell’ascolto interiore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’arte sottile della seduzione oggi la utilizziamo nella professione. Il carisma ci aiuta, regalandoci il favore dei superiori e il consenso dei colleghi. Una bella miscela di forza d’animo, sangue freddo e sensibilità. Intuizioni creative a cui dare corpo e seguito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Adagio con noia appena alzati. Con il passaggio delle ore scintille di interesse accenderanno il nostro sguardo e la vitalità riprenderà il suo corso. Il conflitto tra emozioni e ideali è solo apparente. Con un’autoanalisi approfondita, scopriremo che convergono.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un bel toccasana per l’anima sarà il guardarci dentro con dolcezza, al riparo da scossoni, a caccia di verità che ora possiamo ben sostenere. Clima ideale, se ci occupiamo d’arte e siamo alla ricerca di ispirazioni creative. Arriveranno dal profondo.