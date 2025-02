Vergine, la serenità è garantita: l'oroscopo di martedì 18 febbraio

Oroscopo di domani 18 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Le congiunture odierne consigliano attenzione riguardo alle finanze. Soprattutto se gestiamo una cassa comune, agiamo con la massima trasparenza. Investimenti soggetti agli alti e bassi dei mercati azionari. Spese inaspettate legate a eredità o lasciti.

Toro. 21/4 – 20/5

L’aspetto più severo è la quadratura di Plutone, mitigata però da Mercurio. L’effetto potrebbe essere qualche scaramuccia familiare per una vecchia questione. Trattative con un interlocutore che ci confonde e ci fa smarrire il filo del discorso. Discussioni con i soci.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un ritiro momentaneo dalla scena, per analizzare con calma la situazione attuale, ci consentirà di affinare le strategie e di valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desideriamo.