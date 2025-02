Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i nostri rapporti affettivi: l'oroscopo di domani, mercoledì 12 febbraio

A causa della Luna “storta”, per pigrizia o per stanchezza faticheremo a tenere il passo con gli impegni pratici odierni. I risultati saranno stentati. Non permettiamo che alcuni turbamenti emotivi interferiscano con il nostro naturale buonsenso.

Atmosfera dinamica. Il tono emotivo è alto, forma fisica smagliante. Brillanti e vivaci, non perderemo nessuna delle occasioni per divertirci. Un nuovo arrivo fra le amicizie stuzzica il nostro spirito da conquistatori. Sfoderiamo il fascino e colpiamo!

Leone. 23/7 – 23/8

Sappiamo dove vogliamo arrivare e se strada facendo qualcosa si mettesse di traverso, potremo rimuovere l’ostacolo, aggirarlo o temporeggiare. Occhio alle finanze! Prima di agire, consigliamoci con qualcuno del quale ci fidiamo ciecamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

La gelosia rischia di amareggiare i nostri rapporti affettivi. Cerchiamo di non vedere il male dove non c’è. Evitiamo ogni possibile competizione. Oggi è necessario accelerare i ritmi e sobbarcarci impegni onerosi, è prevista una piccola gratifica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottimo clima, se amiamo la vita mondana e abbiamo programmato una serata importante per il nostro futuro. Eleganza e buongusto: faremo un’ottima figura. Interessi da condividere. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e vitalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Validi alleati celesti ci forniscono acume, intraprendenza e anche un pizzico di suadente affabilità: non sprechiamoli per mancanza di elasticità. Il filo conduttore resta il risparmio sia in termini di energia sia di denaro. Rinunciamo a esporci troppo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’energia che ci pervade e il contributo dei nostri colleghi hanno effetti positivi sul lavoro. In arrivo nuove proposte e buone interessanti notizie. L’intesa a due appare disturbata, ma con un piccolo sforzo in più oggi fileremo d’amore e d’accordo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Finalmente Cupido sussurra alle nostre orecchie un richiamo suadente. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Con le finanze siamo un po’ ai ferri corti, ma la nostra parsimonia è una garanzia di tenuta per il futuro.

Acquario. 21/1 – 19/2

In società l’immagine perde qualche punto. Stressati e irrequieti, manifestiamo il disagio agendo per partito preso e spendendo più del consentito. Accese discussioni in famiglia sulle amicizie e sulle loro scelte di vita. E no, sugli amici non si può.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il buonumore ci rilassa e semplifica la vita: stabiliamo di essere allegri, a prescindere da quello che può accadere. Discreto l’andamento economico. Assecondiamo il bisogno di svago, riposo e stimolante compagnia. Buoni i risultati professionali.