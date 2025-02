Pesci, nei sentimenti valorizziamo ciò che abbiamo: l'oroscopo di domani, martedì 11 febbraio

Stiamo bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farcele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarci al primo ostacolo.

Grandiosa ed espansiva, la Luna ci sostiene pungolando il nostro innato desiderio di attenzioni. Aiuti esterni per appianare questioni importanti. Proponendoci con sicurezza, riscuoteremo un brillante successo che riusciremo a conservare a lungo.

Dobbiamo seguire con particolare accuratezza le questioni economiche, per scongiurare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. Malumori. Non perdiamo tempo a correre dietro a una persona talmente piena di sé da non avere spazio per noi.

Leone. 23/7 – 23/8

Muoviamoci con calma, prendiamo decisioni nella nostra attività dopo aver riflettuto. Agendo d’impulso, potremmo sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottiamo un salutare egocentrismo e ritagliamoci degli spazi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Coraggio e passione non ci mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciamoci bloccare da insicurezze e dubbi. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante dei piccoli imprevisti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siamo in forma, intrecciamo relazioni interessanti con persone che contano. Se davanti allo specchio non ci piacciamo, affidiamoci a degli esperti, fanno miracoli per l’autostima.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Leone significa una giornata storta. Possibili rimedi? Potremmo volare lontano, oppure con pazienza sbrogliare il bandolo della matassa. A noi amanti degli eccessi, non dispiacerà affatto questa intensità emotiva, esagerata in tutti i sensi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Calore, dinamismo ed energia non ci mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siamo in una botte di ferro... o quasi. Un viaggio di piacere con sorpresa. Forse non incontreremo l’anima gemella, ma benefica spensieratezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siamo attivi e determinati nella professione, ma ci sono progetti da rinviare per mancanza di tempo e per scarsa collaborazione da parte degli altri. Siamo ancora nell’occhio del ciclone in amore, ma sfoggiamo sempre un piglio combattivo e vincente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Martedì agitato. Nel contenzioso con la nostra metà, i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante, se decideremo di ascoltarlo. Confusione e distrazioni pericolose. Rischiamo di compromettere collaborazioni indispensabili per l’attività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affari e carriera ci vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizziamo le idee o rischiamo passi falsi. Nei sentimenti valorizziamo ciò che abbiamo. Diamo seguito ai progetti di viaggio o di nuovi interessi, prima di venire risucchiati dagli impegni.