Capricorno, la Luna ci promette un’atmosfera frizzante e movimentata: l'oroscopo di oggi, mercoledì 5 febbraio

La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e ci invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondiamoci di persone allegre. Attività e affari riservano opportunità: purché controlliamo le spese, potremo tentare delle mosse azzardate.

La stabilità, punto cardine per la nostra tranquillità, è messa in discussione? Una riserva di adattabilità ci aiuta a cadere in piedi. Riflettendo su una storia passata che ha deluso molte aspettative, ammetteremo anche i nostri torti.

Leone. 23/7 – 23/8

Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non ci convincono, non rischiamo. Niente fretta, e tutto andrà per il meglio. Regaliamoci delle ore di pace e silenzio in un posto tranquillo. Lontani dalla confusione, rinasceremo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Favorita da Urano, la Luna aggiunge concretezza a desideri e ambizioni. Una giornata serena e fortunata, con effetto rassicurante sul nostro umore. Avanziamo serenamente le nostre richieste e contiamo sull’appoggio di tutti coloro che ci stimano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atteniamoci alle occupazioni ordinarie e non deviamo dai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza smarrirci nelle contrarietà. L’amore non è un banco di prova, ma una naturale espressione di noi stessi. Manifestiamo le nostre necessità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potremmo sentirci un po’ limitati da ostacoli esterni che riducono il nostro campo d’azione, ma non la nostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. Un pizzico di tensione non stona nella vita a due, purché sia dosata con misura e usata al momento giusto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un mercoledì senza fuochi d’artificio, ma che può avere il pregio di curare gli aspetti più semplici del quotidiano e garantire una relativa tranquillità. Alziamo il livello delle emozioni, facendo leva sulle tenere attenzioni che servono ad alimentare l’intesa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In congiunzione a Urano, la Luna ci promette un’atmosfera frizzante e movimentata. Incontri con gli amici, grosse novità su tutti i fronti. Allentiamo la corda della sensualità, alimentiamo la dolcezza. Nessuna resistenza alla complicità maliziosa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il faro accecante, puntato dalla Luna in quadrato sugli aspetti materiali della vita, ci permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i nostri interessi. Diffidiamo nell’avviare iniziative dall’esito incerto. Prendiamo tempo, aspettiamo condizioni favorevoli.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Urano avanzano congiunti, regalandoci sorprese a non finire dove tutto diventa possibile: viaggi, divertimenti, incontri speciali. La tempestività nelle decisioni, la sicurezza di giudizio sono sufficienti per porci traguardi ambiziosi.