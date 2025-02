Acquario, a spasso con la nuova fiamma e tanti progetti a breve scadenza: l'oroscopo di domani, lunedì 3 febbraio

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non ci dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L’affetto e l’amicizia vanno nutriti senza dare niente per scontato. Favoriti gli spostamenti e i viaggi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che ci alziamo con il piede giusto! L’atmosfera è ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna accende cuore e sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è giornata per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. Tolleranza, questo è ciò che occorre nei confronti di chi ci ama. Moderiamo le pretese, niente ansia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci entusiasma e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Uscita piacevole in compagnia. Aperitivo, pizza e cinema, a spasso per le vie del centro città sottobraccio alla nostra ultima fiamma.

Pesci. 20/2 – 20/3