Leone, energia da vendere e umore alle stelle: l'oroscopo di domani 2 febbraio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Sollecitata da Plutone, Mercurio e Giove, la nostra Luna punta al rilancio. Favorito il raggiungimento di ambizioni professionali e i cambiamenti. Molte idee e ottime probabilità di metterle in pratica. Un pizzico di fortuna ci aiuta in qualunque iniziativa.

Toro. 21/4 – 20/5

Operando con calma e determinazione, potremo fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie per sbloccare una situazione affettiva stagnante. Una buona cura oppure una terapia naturale sono quello che ci vuole per recuperare la forma fisica.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Basta che la Luna guadagni pimpante il segno dell’Ariete, scortata da Mercurio e in sestile a Giove, perché il corso delle emozioni ritorni in carreggiata. Ottime carte da giocare per ribaltare a nostro favore una circostanza insoddisfacente. Novità e inviti in arrivo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliamo nel giudicare eventi e persone, mettendoci in testa idee che non corrispondono al vero. Le decisioni operate senza un’adeguata e attenta riflessione potrebbero rivelarsi un clamoroso fiasco.