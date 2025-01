Pesci, le finanze versano in buone condizioni: l'oroscopo di oggi, giovedì 30 gennaio

Non è il caso di tremare per un clima teso in famiglia e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi interferiscano con la concretezza e con l’equilibrio.

Un gran fermento di idee e di progetti da realizzare con familiari, mariti o mogli. Siamo dinamici ma il motore è il gruppo, la nostra forza. In amore le cose vanno bene e dagli amici apprendiamo la leggerezza, un’arte in cui sono maestri.

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e debiti in riscossione.

Leone. 23/7 – 23/8

Uno spostamento appena effettuato ci allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che ci facevano sentire al sicuro. Discussioni piuttosto accese sulle questioni cui teniamo di più. Controlliamo investimenti e affari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte e Urano spingono sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esploriamo nuovi territori soprattutto nella sfera professionale. Azione immediata, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto, tenacia per raggiungere gli obiettivi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Armonica al nostro cielo, la Luna ha effetti benefici sulla vita di relazione. Una nuova proposta si prospetta fin da subito, un’occasione imperdibile. Amicizie da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturiscono benessere e vitalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siamo concentrati sulla carriera. Le ambizioni personali divergono dalle aspettative dei nostri cari. Spese extra per casa e famiglia. Appare difficile conciliare la vita professionale e affettiva, ma riflettendoci bene non è impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario ci fornisce un buon biglietto per viaggiare. In treno, in aereo o in auto troveremo sia stimoli sia sollecitazioni. Inviti, conoscenze interessanti, rapporti amichevoli e disimpegnati che soddisfano la voglia di libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Incontri intriganti, nottate vivaci. L’amore in questa fase della nostra vita c’infiamma. Nuove amicizie piccanti anche in ambito lavorativo. Con la dolce metà siamo pappa e ciccia. Nuovi entusiasmi e gesti romantici rinfocolano l’intesa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tutto oggi sembra andare in direzione contraria rispetto alle aspettative. Intralci non preventivati scompigliano la tabella di marcia. La quotidianità presenta percorsi a ostacoli da dribblare. Diverbi familiari? Appianiamoli con dolcezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giovedì decisamente tranquillo. Assecondiamo il bisogno di svagarci e rilassarci e di stare in stimolante compagnia. Sentimenti appassionati. Le finanze versano in buone condizioni. Un esperto potrà consigliarci degli investimenti redditizi.