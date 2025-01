Pesci, Lavoro e affari guadagnano punti siamo abili e convincenti: l'oroscopo di oggi, mercoledì 29 gennaio

Oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 29 gennaio



Ariete. 21/3 – 20/4

Sollecitata da Giove, la Luna in Acquario risolverà un problema di lavoro, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega. Bello l’amore. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente e ispirazioni da mettere in pratica.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcosa in famiglia non riesce come noi vorremmo o forse come gli altri si aspettano da noi. Prevedibile qualche scontro con gli amici. Nella singolarità di questo ritmo, non impuntiamoci su questioni inutili. Restiamo con i piedi per terra.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Fantastico momento, grazie alla Luna in aspetto armonico a Giove. Aiuti provvidenziali per concludere gli impegni e dedicarci allo svago. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Viaggi, affari.

Cancro. 22/6 – 22/7