Vergine, qualche gatta da pelare c’è soprattutto nell’attività: l'oroscopo di domani venerdì 24 gennaio

Ci sono aspetti in cielo che richiamano l’attenzione sull’equilibrio di coppia. Ne ricaveremo stimoli per dare avvio a vari cambiamenti. Prepariamo il terreno con un elenco delle abitudini più rigide e rafforziamo l’intento di smantellarle.

Con l’aiuto della Luna in Sagittario, oggi non è difficile agire in maniera precisa ed efficace. I nervi sono saldi e l’entusiasmo va a mille. Viaggi, esperienze arricchiscono gli orizzonti culturali. Ristrutturazione di immobili o rapporti.

Leone. 23/7 – 23/8

Una proposta di collaborazione in un ambito che ci appassiona rilancia la determinazione e mette in circolo aria nuova ed energie positive. Tenacia e ottimismo scendono in campo a darci manforte, e con tali alleati, il successo è garantito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualche gatta da pelare c’è soprattutto nell’attività. Si capisce che siamo nervosi: c’è poco rispetto per i ruoli e tante chiacchiere. Scordiamoci voli di fantasia, o colpi di testa e procediamo a piccoli passi verso soluzioni costruttive.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le stelle sostengono i nostri progetti e ci invitano ad attivarci senza dare peso ai giudizi di chi ha opinioni decisamente superate. Procedendo con fiducia con la nostra amata metà, potremo vivere esperienze di grande arricchimento insieme.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata ci trova alle prese con spese e bilanci. Tranquilli! Se i conti non tornano, abbiamo pronta la soluzione per guadagnare di più. Non rinunciamo oggi al divertimento o a uscire con gli amici a causa dei pressanti impegni lavorativi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Situazione dinamica, con il Sole sostenuto dalla Luna nel segno. Il nostro entusiasmo può non piacere a tutti, ma per noi è corroborante. Niente da ridire su carriera o studio. Siamo noi a dirigere il gioco, gli altri ci seguiranno a ruota.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rivisitando esperienze già fatte nel passato, sarà possibile vedere gli errori commessi e attivarci per fare in modo che non si ripetano. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Buone letture, una passeggiata nel parco in solitudine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con l’aiuto del Sole armonico alla Luna in Sagittario, è facile far fronte agli ostacoli e superarli. Motivazione, forza interiore e fiducia. Fascino, simpatia e un tocco di originalità fanno di noi, a detta di molti, delle persone speciali.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima perturbato. Accontentiamoci di fare il minimo indispensabile, riposiamo il più possibile e difendiamo a spada tratta il nostro equilibrio. La freddezza con cui oggi liquidiamo una discussione è una corazza per mascherare il disagio.