Pesci, possiamo aspettarci belle sorprese: l'oroscopo di oggi giovedì 23 gennaio

Oroscopo di Barbanera di oggi giovedì 23 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Per noi leali e trasparenti come un libro aperto, può essere amaro scoprire che qualcuno, a nostra insaputa, sta tessendo insidiose trame. Le parole magiche del giorno: elasticità e tolleranza nei rapporti, cautela e buonsenso nei progetti.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo una notte di brutti sogni, l’umore è sotto i tacchi. E se non ci fosse Saturno a infonderci coraggio, ci arrenderemmo di sicuro. Atteniamoci alla regola del “chi va piano va sano e va lontano”. È la miglior garanzia per non sbagliare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una bella mole di impegni da smaltire, ma la mente è collaborativa e invece di farci girare a vuoto pensando all’amore, ci tiene sul pezzo. Cambiamenti ai vertici e alcune novità agitano l’ambiente di lavoro e ostacolano la collaborazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono lunare con Venere preannuncia un carosello emozionante, fatto di fiducia nei sentimenti, desideri stimolanti e intime confessioni. Buona progettualità, intuizioni e praticità. Il settore delle amicizie offre luci e ombre. Attenti!