Bilancia, attenzione a non trascurare l’amore: l'oroscopo di oggi, mercoledì 22 gennaio

Ci sono da risolvere situazioni sospese da tempo. È il momento di prenderci un’opportuna pausa di riflessione per lavoro e sentimenti. Cogliamo le suggestioni che ci arrivano da più parti per riuscire a entrare in comunicazione con facilità.

Molti di noi procedono speditamente nell’attività e guadagnano punti. Meno disteso il clima domestico e la vita a due, attraversata da tensioni. Si apre un periodo decisivo per dei recenti affetti, in questa fase il dialogo va incoraggiato.

Leone. 23/7 – 23/8

Difficile conservare il buonumore, oggi che, a causa della quadratura lunare, piovono una serie di contrattempi, di incertezze e ansie. Ombrosi, diffidenti e insofferenti alle chiacchiere, ritiriamoci in casa pantofole e un libro tra le mani.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’atmosfera è una bellezza con la Luna in Scorpione. La ragione ci sostiene nelle scelte professionali, dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto iniziato con la volontà e l’impegno sarà portato a termine. Possiamo essere soddisfatti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Può essere un buon momento per recuperare crediti, rimborsi, liquidare eventuali pendenze, accendere mutui, chiedere un prestito. Le questioni lavorative ci assorbono davvero molto, attenzione però a non trascurare l’amore. Ascoltiamolo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi nessun elemento di disturbo interferisce con il passo della nostra Luna. Possiamo quindi agire in piena autonomia, assecondando il nostro ritmo. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, diamo il via a un gran progetto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un mercoledì senza infamia e senza lode, da dedicare al dovere. Non è il massimo, ma un po’ di tregua potrebbe anche risultarci gradita. Dedichiamo più tempo ai nostri cari, è un buon periodo per riscoprire la gioia e la magia del focolare...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi in regalo buone occasioni e suggerimenti preziosi. Azzardiamo qualcosa di nuovo, anche fuori dalle regole, in famiglia o in amore. La Luna in sestile ci consente di valutare dei dettagli che prima ci sfuggivano. Facciamone un buon uso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Calma, diplomazia e pazienza sono le armi con cui dovremo fronteggiare alcune posizioni che penalizzano lo svolgimento del lavoro. Un amore può nascere, un legame ormai al capolinea può chiudersi con sollievo, una persona potrebbe deluderci.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono della Luna in Scorpione preannuncia una giornata costruttiva. Occasioni golose, appoggi, perspicacia e intuito. Giochiamoci bene le carte. Le ore scorrono sull’onda del pragmatismo, della partecipazione e anche del divertimento.