Pesci, il cielo ha in serbo per noi un bell’apporto di volontà: l'oroscopo di domani giovedì 16 gennaio

Oroscopo di Barbanera di domani giovedì 16 gennaio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio della Luna in Leone ci regala una dose in più di fiducia in noi stessi. Con queste credenziali, offriremo ottime prestazioni. Un bel fuoco accende la creatività. Se abbiamo figli, agiamo con autorevolezza, ma senza autoritarismi.

Toro. 21/4 – 20/5

Orgoglio, testardaggine e gelosia in amore potrebbero crearci delle complicazioni. Evitiamo le parole e gli atteggiamenti strafottenti. Supereremo colloqui di lavoro ed esami, ma con fatica e un certo ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grandiosa ed espansiva, la Luna sostiene il nostro innato desiderio di calamitare gli sguardi. L’unione farà la forza! Appoggi importanti. Proponendoci con sicurezza, riscuoteremo un brillante successo che riusciremo a conservare nel tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Stiamo all’erta sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farcele soffiare sotto il naso sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare pure nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarci al primo ostacolo.