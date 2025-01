Toro, tensione e nervosismo vanno tenuti sotto controllo: l’oroscopo di oggi, martedì 14 gennaio

La Luna complice in sestile ci garantisce un martedì piacevole all’insegna della comunicativa. Privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro. Connettiamoci in rete e riprenderemo i contatti con un amico che non vedevamo da tanto tempo.

Cielo favorevole, con la Luna approdata in Leone. Positivo per quanto riguarda viaggi e vacanze, figli e amore, creatività e fantasia. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti. Le aspirazioni non verranno deluse.

Leone. 23/7 – 23/8

Festa grande per chi è solo, ma nelle coppie emergono contrasti da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto. Vivacità e socievolezza, peccato che una larvata insofferenza ci impedisca di godere dei nostri successi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il conto in banca può gioire per nuove entrate. Bene anche la carriera. L’olio di gomito lubrifica gli eventuali attriti con qualche collega. Chi più amiamo può sentirci distanti. Chiariamo una questione controversa operando con discernimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A nostro favore si muove la Luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e le iniziative professionali. Affabilità ed eleganza ci consentiranno di proporci al meglio in ambienti che potranno rivelarsi utili.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna piena dissonante a Plutone insinua dei dubbi sulla nostra visibilità nella sfera sociale. Stupire gli altri non ci serve, usiamo il buonsenso. Se teniamo al lavoro, agiamo con intelligenza e facciamo subito dietrofront sugli errori.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera luminosa, ammantata dai raggi della Luna in trigono dal Leone. Carisma in ascesa e consensi in ogni campo. Divertimento al massimo. Il diretto beneficiario della buona sorte è senza dubbio il cuore, vivacizzato da tante sorprese.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi lentamente ritroveremo la normalità, fatta di serenità e autocontrollo. Anche se avremo ancora a che fare con ostacoli da superare. Energia e tenacia “lavorano” attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventano vantaggi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata problematica. Sospendiamo il giudizio sugli altri. Riconosciamo al prossimo la stessa libertà di espressione che desideriamo per noi. L’amore oggi non fila per il verso giusto. Forse noi o l’altra persona non abbiamo le idee chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Diamo seguito ai progetti di viaggi, e non lasciamoci risucchiare dagli impegni. Facciamo le nostre scelte, senza fretta. I conflitti affettivi necessitano di decisioni importanti. Sollecitiamo chi è coinvolto a prendere una posizione chiara.