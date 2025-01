Ariete, scriviamo una pagina del nostro romanzo d’amore: l’oroscopo di domani, mercoledì 15 gennaio

L’oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 15 gennaio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Clima frizzante, con la Luna in Leone, che ci aiuta a creare le condizioni giuste per accelerare i tempi e buttarci in una nuova iniziativa. Scriviamo una pagina del nostro romanzo d’amore. Un capitolo avvincente, ricco di colpi di scena.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in orbita fastidiosa dà filo da torcere, e ci rende instabili e irrequieti. Per non smarrire la bussola, appelliamoci al buonsenso. Un po’ di freddezza nei rapporti interpersonali suscitati dalla voglia di starcene per conto nostro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Meglio di così la giornata non potrebbe andare: coccolatissimi dal sestile lunare, risolveremo con un colpo di mano questioni delicate. Il vuoto del cuore lo colmano gli amici su cui possiamo sempre contare. Un invito speciale inaspettato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Buone iniziative per le prossime settimane, ma le relazioni affettive restano in forse. Cerchiamo l’accordo con l’altro dopo averlo trovato in noi. Attendiamo ai nostri doveri con maggiore energia, e li porteremo a termine con più facilità.