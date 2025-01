Vergine, la competizione professionale vi tiene impegnati: l'oroscopo di domani domenica 12 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani domenica 12 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Cancro ci sottrae vivacità e comunicativa. Siamo taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Attenti ad acquisti e ritardi. Giornata monotona. Inseguiamo le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna rende efficaci le nostre intuizioni in ambito lavorativo come in quello familiare che sia per una cena o per l’acquisto di un oggetto d’antiquariato. Favoriti affari, finanze e studi, specialmente per chi opera nelle telecomunicazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Domenica faticosa! Incomprensioni di coppia, litigi alla guida, possibili multe salate e azioni legali bloccate da circostanze esterne. Manteniamo alta l’attenzione per non dare adito a critiche che potrebbero indurci a fare gesti sconsiderati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ci faremo carico di alcuni problemi pratici inerenti la casa che normalmente tendiamo a delegare e ci guadagneremo l’approvazione dei familiari. Un buon accordo con chi amiamo e un po’ di tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare.