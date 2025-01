Ariete, qualcuno con voce tonante detta ordini, ma non ci intimorisce: l'oroscopo di domani sabato 11 gennaio

Impegniamoci a fondo per giungere a capo di una situazione di conflitto che ha generato disagi in famiglia. Passatempi divertenti antistress. La pazienza è la virtù da esercitare con coloro che ci circondano. L’insofferenza non aiuta affatto.

Giornata tranquilla. Tanti nuovi interessi potrebbero fiorire: dalla fotografia, al volontariato, dalla recitazione al canto. Il cuore è un po’ irrequieto. Lasciamo libero chi amiamo, non sottraiamolo ai suoi amici e interessi: non scapperà.

Oggi che la Luna transita in Gemelli ci alziamo dal letto pimpanti e baldanzosi. Idee rapide seguite da azioni altrettanto rapide. Qualcuno con voce tonante detta ordini, ma non ci intimorisce. Faremo tutto a modo nostro, senza titubanze.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi non abbiamo alcuna ragione di fermarci nelle retrovie. Se abbiamo voglia di calamitare l’attenzione o di svago, saremo esauditi. Diamo più valore all’amicizia di una persona. Sfoderiamo la nostra leggendaria lealtà per meritarne la fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se il nostro stato d’animo non è roseo, parte della responsabilità va data alla Luna in Gemelli. Qualunque sia il problema, non ingigantiamolo. La confusione ci coglie di sorpresa. Un ostacolo del tutto superabile ci appare insormontabile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Bella la grinta, eccellente la spigliatezza: buttiamoci alle spalle le difficoltà e apprezziamo la vita per come viene. Facciamoci aiutare da chi ci conosce bene. La comunicazione non sarà al massimo, ma con il corpo ci spieghiamo benissimo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le cose continuano a girare. Forse non tutto è risolto nel modo desiderato, ma con un po’ di ottimismo ci riusciremo. Viviamo una fase di espansione. Progetti validi, allargamento di orizzonti e aiuti della fortuna. Abbiamo la mano vincente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con grande rammarico, ci accorgiamo che colleghi e familiari non tengono in considerazione le nostre pillole di saggezza. Alcuni comportamenti di chi amiamo ci spiazzano, ma c’è la possibilità di parlarne apertamente... C’è ancora domani.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siamo molto presi dal lavoro, indaffarati e impegnati più che mai. Se però abbiamo la possibilità di fare una salutare pausa, concediamocela subito. Gli astri ci stimolano a fare di più, per venire incontro alle esigenze della persona del cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una giornata dinamizzata dalla Luna in trigono per noi non è mai noiosa. Molti gli stimoli, le curiosità, le buone nuove che l’accompagnano. Siamo accomodanti e propensi a valorizzare le idee altrui, questo ci aiuterà nel lavoro e nel privato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se quando bisogna fare i conti con la realtà, troviamo che questi non tornano, forse la realtà non è proprio come ce la siamo immaginata. Il nervosismo potrebbe spingerci all’azione, ma non muoviamoci senza conoscere le dinamiche in gioco.