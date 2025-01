Capricorno, potrete togliervi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa: l'oroscopo di domani giovedì 9 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani giovedì 9 gennaio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Un cammino di mille miglia comincia con il muovere un passo. Questo è lo spirito giusto per occuparci delle noiose questioni quotidiane. Affrontiamo per il nostro lavoro un imprevisto di carattere familiare, che non ha senso rimandare oltre.

Toro. 21/4 – 20/5

Molliamo faccende domestiche e impegni vari per una bella passeggiata nel verde cittadino. La natura avrà un effetto calmante e stimolante. Se viviamo un rapporto d’amore ormai collaudato, facciamolo brillare con un pizzico di passione e di brio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Voglia di rilassarci, soprattutto se il clima invita a starcene in casa al calduccio leggendo un buon libro o seguendo un’avvincente serie in TV. Una tenera amicizia, forse diventerà amore, forse rimarrà com’è... perché farcene un cruccio?

Cancro. 22/6 – 22/7 Un giovedì bestiale, illuminato dai raggi della Luna in Toro. In compagnia di amici, amore e famiglia, il tempo vola via allegramente. La disponibilità verso gli altri genera un circolo virtuoso. L’affetto dispensato ci ritorna indietro.

Leone. 23/7 – 23/8 Un po’ di malinconia dovuta a qualche ricordo di troppo e un lieve malessere che non ci consente di affrontare adeguatamente la situazione. Puntiamo sullo sport per distrarre la mente dai conti prosciugati da acquisti fatti a cuor leggero. Vergine. 24/8 – 22/9 Influssi positivi per carriera e amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l’ambito per noi prioritario, per un’azione prudente e decisa favorita dalla Luna. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un passo avanti e uno indietro, così procediamo verso il traguardo. Mantenendo questa andatura, senza dubbio andremo sul sicuro. Però che noia! Un lieve disagio ci avverte che stiamo trascurando la dolce metà. Corriamo immediatamente ai ripari.

Scorpione. 23/10 – 22/11