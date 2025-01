Gemelli, imprevisti che possono trasformarsi in vantaggi: l'oroscopo di domani, sabato 4 gennaio 2025

Oroscopo Barbanera di domani sabato 4 gennaio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna, immobile e silenziosa, minaccia di addormentare il nostro entusiasmo. Accettiamo le proposte di svago di amici cari, ci ricaricheranno. Capacità creative e percorsi spirituali da poter esprimere in libertà: non facciamoci imporre limiti.

Toro. 21/4 – 20/5

Clima sereno, in buona compagnia di amici e familiari. Costellato di piccole piacevoli sorprese, l’insieme ispira tranquillità e stabilità emotiva. Se nutriamo ambizioni di carriera, gli astri ci offriranno buone occasioni da cogliere al volo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una configurazione celeste ricca e intrigante sotto il profilo delle sorprese. Novità e imprevisti che possono trasformarsi in vantaggi. Le stelle ci offrono su un piatto d’oro nuovi guadagni, affari, contatti e un filo di generosità in più.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il passaggio della Luna in Pesci può diventare un trampolino di lancio per fare un salto di qualità nella nostra vita, con impegno e forza di volontà. Abbiamo la giusta sensibilità e l’empatia per rincuorare e sostenere chi ha bisogno di noi.