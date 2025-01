Ariete, passione in primo piano in questa stagione: l'oroscopo di domani giovedì 2 gennaio 2025

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non spazientiamoci se non tutto dovesse andare secondo i nostri calcoli. Per evitare scontri con chi ci è vicino gli astri consigliano dolcezza. Metodo, intelligenza e un certo senso pratico ci consentono di affrontare qualsiasi imprevisto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il sestile lunare alleggerisce le tensioni e ci permette di concentrarci su ciò che ci sta a cuore, come una vecchia amicizia un po’ in crisi. La vita sociale è smagliante, ma il conto in banca ne risente. Forse siamo di manica troppo larga?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Preferiamo affrontare i lavori a modo nostro e gestirli da soli, come piace a noi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale. Un dialogo chiarificatore potrà riannodare i fili di un rapporto con chi un tempo ha contato molto per noi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in trigono a Giove ci dà una marcia in più: alimenta la creatività e ci regala opportunità vincenti. In amore è il tempo del disimpegno. Qualche imprevisto da fronteggiare nell’attività. In famiglia qualcuno ci rimprovera la distrazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’intuito ci sorregge nella professione: dedichiamoci ai progetti lasciati in sospeso prima di mettere a bollire nuove iniziative in pentola. Usiamo le energie nella maniera più semplice. Teniamo impegnate le mani, facendo riposare la mente.