Leone, quest'anno non vale il ritornello «A Natale puoi»: l'oroscopo di domani, mercoledì 25 dicembre

Un velo di tristezza rischia di ingrigire la festa: la Luna in Scorpione ha il potere di farvi sentire la mancanza di chi non è più con voi. Indossate il vostro miglior sorriso a un pranzo di famiglia, e ogni cosa prenderà una piega diversa.

Come bambini impazienti, attendete gli altri per aprire i regali: non siete materialisti, amate l’atmosfera magica più di tutto il resto. La vicinanza della famiglia vi fa sentire fortunati, ma è una fortuna che vi siete guadagnati e sudati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla Luna in trigono, sarete degli eccellenti padroni di casa e gli ospiti noteranno la cura con la quale avete organizzate il banchetto. Il dono del vostro partner appare come un’ulteriore dichiarazione d’amore: mostrate la vostra felicità.

Leone. 23/7 – 23/8

Per quest’anno non vale il refrain “A Natale puoi...”. Con la Luna quadrata a Marte, lo stato d’animo tende al nervosismo e ogni gesto vi pesa. L’effetto degli aspetti celesti avversi si riversa nel rapporto sentimentale: sarete scostanti e taciturni.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna nel segno dello Scorpione influisce in positivo sull’andamento di questa giornata festiva. Trascorrerete splendide ore di gioco e di risate. La serata al tavolo verde si rivela fortunata: che sia un segnale sull’andamento economico del 2025?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avete combattuto lo spreco e il consumismo di queste feste con regali mirati, acquistati in piccole botteghe artigiane. L’idea verrà apprezzata. Le ore trascorrono a ritmi rilassati, fra chiacchiere con i parenti e abbracci che scaldano il cuore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per rendere il Natale perfetto mancherebbero solo dei fiocchi di neve, per il resto c’è tutto: cibo, caminetto, regali e la Luna nel vostro cielo. Momenti come questi lasciano una scia nel cuore: vivete ogni singolo istante con la massima profondità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sorridere fa bene all’anima, ma anche allo spirito di chi vi è accanto: positivi e di buonumore, il vostro apporto al clima generale è notevole. Vi sentite carichi e nella giusta condizione per affrontare un discorso importante che riguarda la coppia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il Natale richiama il concetto di affetti e legami profondi: se siete a tavola con gli amici, significa che per voi sono loro la vostra famiglia. Un pacchetto vi incuriosisce: aprendolo, potreste scoprire che la dolce metà ha intenzioni serie.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata parte con il piede sbagliato, con la quadratura lunare a Plutone: ingigantite una discussione in famiglia, per poi pentirvene. La Luna in Scorpione vi spinge all’isolamento: una passeggiata nel verde vi aiuta a ritrovare voi stessi.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’affetto dell’intero parentado vi avvolge come una calda coperta di cachemire. Siate grati e mostrate riconoscenza per tutto ciò che avete. Serata mondana anche per chi è solo: nuove conoscenze cadranno dal cielo come graditi doni di Natale.