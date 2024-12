Capricorno, abbiate almeno la sensibilità di non rovinare la festa a chi vi sta attorno: l'oroscopo di oggi, martedì 24 dicembre

Porterete a termine tutte le commissioni che il periodo impone: ultimi regali e gli ingredienti necessari per realizzare un menu da chef stellati. La Luna in Bilancia vi regala soddisfazioni in ambito familiare: avvertirete il calore dei vostri affetti.

Giornata ideale per mettere ordine in casa e nella testa. Se siete in ferie, approfittatene per dedicare del tempo a voi stessi in modo proficuo. Figli grandi che pretendono, figli piccoli che richiedono... quando riuscirete ad avere un po’ di libertà?

Leone. 23/7 – 23/8

Complice la Luna in Bilancia, entrerete in una fase positiva: mattinata ancora occupata dagli ultimi impegni, serata all’insegna degli affetti. Frenetica attesa della mezzanotte: non è solo per aprire i regali, ma per proiettarvi verso una rinascita.

Vergine. 24/8 – 22/9

Spesso vi chiedete come certi ex abbiano il potere di ricomparire nella vostra vita, proprio nei momenti meno opportuni: oggi è uno di questi. Nonostante la vostra abituale oculatezza negli acquisti, sarete vittime dell’ansia per l’ultimo regalo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’atmosfera si dimostra amichevole, con i trigoni della Luna nel segno a Giove e Venere: siete a vostro agio nei numerosi impegni in agenda. La routine della Vigilia vi gratifica: colazione in famiglia, pomeriggio in cucina e serata fra amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Spinti dal detto «Natale con i tuoi», sfruttate al meglio la giornata dedicando del tempo alle persone care: la loro presenza è un regalo prezioso. La compagnia di chi amate è così piacevole da dimenticare, fra una risata e l’altra, l’arrosto nel forno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La spinta propulsiva del sestile lunare vi mette le ali. L’attesa di questi giorni speciali non vi fa stare nella pelle. Attimi da ricordare. La creatività e le gratificazioni nel vostro ambiente rivestono un ruolo decisivo nell’alzare l’umore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un’ulteriore giornata difficile: il Natale non inizia con il buonumore. Abbiate almeno la sensibilità di non rovinare la festa a chi vi sta attorno. Ripristinate l’equilibrio interiore con una bella camminata immersi nella natura: sarà terapeutica.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito della Luna in Bilancia e di Venere congiunta, vivrete momenti di armonia con la persona amata. Il pensiero va al futuro, ai progetti condivisi. Disegni costruttivi per chi intende metter su famiglia, o ampliare la casa: importanti novità in arrivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il puntale, i segnaposto a forma di renna, le ghirlande sul portone: sarà il caso di dedicarvi anche al partner, coinvolgendolo nelle vostre scelte. Conciliare famiglia e amicizie è la vostra missione: basta la volontà e un tavolo sufficientemente grande.