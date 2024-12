Gemelli, un evento imprevedibile mette alla prova l’autocontrollo: l'oroscopo di oggi 17 dicembre

Oroscopo Barbanera di oggi martedì 17 dicembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Sarebbe opportuno accantonare per un momento il pensiero del lavoro, per dedicarvi alla famiglia che reclama ardentemente la vostra attenzione. Per una volta la competizione vi annovera fra la schiera dei perdenti: fate tesoro della sconfitta.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in Cancro in sestile a Urano nel segno, avete modo di dare corso alla creatività. Siate lungimiranti nel coltivare le amicizie. Organizzate una serata con chi amate: per dimostrare amore non occorre sempre un ristorante di lusso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un evento imprevedibile mette alla prova l’autocontrollo: armatevi della necessaria lucidità e superate l’ostacolo, contando solo su voi stessi. In ambito professionale, un eccellente spirito di osservazione vi preserva da situazioni sconvenienti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono della Luna nel segno a Nettuno vi offre una visione diversa delle posizioni altrui, regalandovi maggior consapevolezza della realtà. Ascoltare il parere dei collaboratori è indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo di squadra.