Ariete, atteggiamento amichevole da parte di un collega che conta, grazie alla Luna in Leone: dovete approfittarne per consolidare la vostra posizione: l'oroscopo di domani mercoledì 18 dicembre 2024

L'oroscopo di Barbanera di domani mercoledì 18 dicembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Atteggiamento amichevole da parte di un collega che conta, grazie alla Luna in Leone: dovete approfittarne per consolidare la vostra posizione. Siete attorniati da persone già completamente calate nello spirito festivo e che non parlano d’altro.

Toro. 21/4 – 20/5

Siete alle prese con un gravoso dilemma: buttare all’aria una storia che scricchiola da tempo o investire energie per cercare di uscire dalla crisi? La Luna ostile richiama tutti alla responsabilità: riguarda anche voi, basta dare la colpa agli altri!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in sestile vi rende entusiasti e ottimisti: il pacchetto di novità apportato di recente sul lavoro sembra iniziare a dare i primi frutti. La presenza discreta ma rassicurante del partner risveglia la vostra predisposizione al romanticismo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mettete in atto una strategia per ricostruire l’equilibrio nei rapporti familiari: certi malumori, in questo periodo, risultano insostenibili. Grazie a uno stile originale e stravagante, farete un’ottima impressione durante un primo colloquio.