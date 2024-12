Pesci, Il trigono lunare al vostro segno rende questo lunedì piuttosto allegro. In ambito amoroso si profilano importanti e stimolanti novità: l'oroscopo di oggi 16 dicembre

Complice una buona forma psicofisica, ritrovate la consueta carica per ripartire in quarta. Una serata romantica vi attende al traguardo. Non siete i tipi che provano invidia per i risultati altrui: preferite piuttosto cercare di trarne spunto.

La nuova settimana si apre con un momento di difficoltà in campo affettivo. Sta a voi tentare di rimediare, mostrando la voglia di mettervi in gioco. Avete la necessità di sentire l’apprezzamento dei vostri capi, avrebbe il valore di una promozione.

Con la Luna in Cancro, vi attendono momenti di piacevole tranquillità, dopo i bagordi del fine settimana. All’orizzonte si profila un riscatto sentimentale. In famiglia raccoglierete i frutti di quanto seminato: l’affetto delle persone care è un bene prezioso.

Un lunedì non privo di complicazioni, con la Luna in quadratura: vivrete momenti di tensione nel lavoro, smarrendo così il consueto entusiasmo. Brutte notizie per le finanze: alcune uscite impreviste vi colgono impreparati. Diverbi con il partner.

Leone. 23/7 – 23/8

Un’intuizione brillante vi fa riprendere in mano un’idea lavorativa accantonata, che ora siete finalmente in grado di portare a compimento. Occorre riflettere su come gestire un rapporto esausto: mollare non sempre è sinonimo di sconfitta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siate così di buonumore da improvvisare un’uscita fra amici: non state nella pelle nel raccontare gli ultimi sviluppi di una nuova conoscenza. Giornata densa di impegni che affrontate con il giusto piglio, trovando occasioni per gratificare la mente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In un clima teso come questo, serve la consapevolezza di poter vivere il dissenso in famiglia come una via di confronto e non di scontro. Con la Luna in Cancro, è opportuno rimandare a tempi migliori l’eventuale scelta di una nuova casa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

È un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non accantonate l’amore in favore della carriera. Se alberga in voi qualche strascico di negatività, con tutta calma disponetevi a sgombrarne il campo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna statica odierna non vi ispira creatività e voglia di cambiamento. Sul lavoro verrete premiati per l’atteggiamento che mostrate in squadra. Grazie alla tolleranza, riuscirete a evitare che un malinteso possa sfociare in un inutile battibecco.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Smettetela di inseguire obiettivi professionali oltre la vostra portata, che generano insoddisfazione e frustrazione che poi sfogate in famiglia. La Luna in Cancro non vi rende facile trovare la giusta concentrazione per fronteggiare gli impegni presi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se vi trovate incastrati in una situazione domestica piuttosto delicata, parlatene con un amico che in passato ha già saputo offrirvi il suo aiuto. Il vostro estro rappresenta quel quid necessario per portare a compimento un progetto ambizioso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono lunare al vostro segno rende questo lunedì piuttosto allegro. In ambito amoroso si profilano importanti e stimolanti novità. Se state ancora smaltendo gli stravizi dei giorni precedenti, meglio concedervi una serata di totale riposo.