Scorpione, scaramucce con la vostra metà: l'oroscopo di oggi, venerdì 13 dicembre

Con la Luna in Toro, dimostrerete positività anche di fronte a quelle circostanze che normalmente vi impensieriscono. Buone notizie dallo studio legale. Avrete voglia di rinnovare l’arredamento con oggetti acquistati in quel delizioso mercatino vintage.

La settimana si avvia alla conclusione in un clima sereno e collaborativo. Vorreste ricevere lo stesso trattamento anche in casa: fatelo presente! Avvertite un sincero bisogno di aiutare chi si trova in difficoltà. Gli amici vi rispettano per questo.

Con la Luna nel vostro cielo, riuscirete a far fronte egregiamente a un esborso non in programma. L’intesa fisica con il partner è soddisfacente. Sul lavoro vivrete momenti gratificanti. Le vostre idee risultano in linea con quelle dei superiori.

Nei rapporti con gli altri vi conviene armarvi di logica e buonsenso: solo così potrete metabolizzare alcuni momenti di inspiegabile stallo. Considerate l’ipotesi di un investimento immobiliare, in un nido tutto per voi o per avviare un’attività.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in quadratura si dimostra poco generosa nei vostri riguardi. Una lite di coppia richiede la vostra attenzione e vi costringe al dialogo. Un viaggio necessita di occhi curiosi da parte di chi lo intraprende. Nella professione siate possibilisti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complice il trigono lunare, vi potrete dedicare alla pianificazione di alcuni investimenti ottenendo buoni risultati. Il denaro va sempre sudato. In amore, c’è intesa nell’attuazione di un progetto comune che getta basi solide per il vostro futuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In circostanze avverse, sarete in grado di andare rapidamente al fulcro di ogni problema: questo atteggiamento stupisce chi vi conosce bene. In un banale contesto quotidiano, può capitare di fare incontri inattesi che si rivelano interessanti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Agite minimizzando il rischio di cacciarvi nei guai: la Luna in opposizione va affrontata giocando in difesa. Piccole scaramucce con la vostra metà. Venerdì tredici: occhio ai gatti neri, al sale che cade e a non aprire l’ombrello in luoghi inopportuni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’amore si preannuncia sereno-variabile: eventuali questioni lasciate in sospeso vanno affrontate con un atteggiamento più deciso e risoluto. Il capo vi richiama all’ordine: incassate il colpo e cercate di metabolizzarlo al meglio nei giorni a venire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Toro, unitamente alla vostra prontezza di riflessi, vi permette di sbloccare una situazione stagnante. Un bel colpo di fortuna. Se certi rapporti affettivi vi creano insoddisfazione, parlatene liberamente con i diretti interessati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ponderate attentamente ogni parola nel dialogo con il partner. Non siate inutilmente aggressivi, per non scatenare frizioni che creano distanze. Un piccolo passo a vuoto vi costringe a rimandare a tempi migliori alcune spese messe in preventivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in sestile a Nettuno influenza positivamente l’approccio in ufficio. Avrete l’entusiasmo per proporre degli investimenti proficui. Non siate materialisti: non identificate gli altri sulla base della consistenza del loro conto corrente.