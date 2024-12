Acquario, rimandate gran parte delle iniziative di coppia a una fase migliore: l'oroscopo di domani giovedì 12 dicembre

Con la Luna in Toro, coglierete ogni occasione per salire sul treno della fantasia e distrarvi. Viaggiate con la mente in un mondo fantastico. Il rapporto con il partner vive una fase di stallo: provate a lasciare i problemi lavorativi fuori di casa.

Con la Luna nel vostro segno, impiegherete questo giovedì a ricaricare le batterie: è un’operazione necessaria per affrontare una scelta importante. Se siete innamorati, non indugiate nel dimostrare i vostri sentimenti: alzate il telefono e chiedete scusa.

Farete tutto quello che vi è possibile per alimentare un clima d’armonia in famiglia, propedeutico a vivere serenamente le prossime festività. Siete ottimi promotori delle vostre idee. Utilizzando garbo e fermezza, convincete facilmente i colleghi.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete in piena crisi d’intenti: la Luna in quadratura a Marte non fa altro che peggiorare le cose. Troverete conforto negli affetti di casa. Tenendo a bada la gelosia, eviterete di compiere mosse sbagliate che appesantirebbero la situazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il trigono lunare vi regala un’intuizione positiva: vi metterete così in contatto con le persone giuste per realizzare un progetto ambizioso. Vi piace programmare, perciò predisponete una serata a sfondo romantico per addolcire il clima di coppia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi viene richiesto di essere affidabili e costanti nella professione. Gli stessi requisiti potrebbero essere necessari anche nei rapporti affettivi. Desiderate essere alla moda senza compiere scelte estreme: fatevi consigliare da un personal shopper.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna non promette affatto bene: il malcontento la farà da padrone per tutto il giorno. Provate a concentrarvi allora su ciò che c’è di buono. Organizzate una cena fra parenti: è finalmente giunto il momento di riconciliarvi con chi vi vuole bene.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La lucidità di oggi vi aiuta a recuperare quello spirito d’intraprendenza che impedisce alla vostra attività di proiettarsi su futuri investimenti. La competitività, se ben dosata, genera situazioni stimolanti sia sul lavoro sia in ambito affettivo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Toro vi dona l’abilità di tornare sui vostri passi e correggere il tiro. Il ripensamento talvolta è sintomo di una buona autoanalisi. Non è ancora il momento di fuggire verso mete lontane: potete però concedervi un pomeriggio per negozi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete sfiniti per l’intenso ritmo di queste ultime settimane. Venere, opposta a Marte e quadrata alla Luna, non apporta energie neppure negli affari di cuore. Rimandate gran parte delle iniziative di coppia a una fase migliore: le affronterete più serenamente.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in sestile vi omaggia con quella dose di fantasia, intesa come capacità di creare situazioni di benessere per voi e per chi vi circonda. Giornata positiva per le finanze: si raccomanda oculatezza in vista dei prossimi impegni in agenda.