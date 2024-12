Leone, i bisticci sentimentali sono in fase di risoluzione: l'oroscopo di domani, martedì 10 dicembre

Il sestile della Luna a Giove vi indica la via maestra per concludere buone trattative o ambire a strappare qualche punto in fase contrattuale. Per una volta, provate a considerare che potreste essere voi la causa del vostro stesso malcontento.

Gli amici sono una consolazione indispensabile per le afflizioni del cuore. Se impostate un buon dialogo, troverete comprensione anche in famiglia. L’innata caparbietà vi ha permesso di raggiungere quell’obiettivo che ai più sembrava impossibile.

Grazie alla Luna nel vostro cielo, avete la sensibilità ideale per stringere rapporti stimolanti. Il guardaroba necessita di un rinnovamento. Nonostante la tendenza a distrarvi spesso, in questo periodo, riuscite a rispettare gli impegni presi.

Leone. 23/7 – 23/8

Finalmente i bisticci sentimentali sono in fase di risoluzione: la Luna in trigono a Marte assicura momenti indimenticabili con la dolce metà. Buone notizie sul fronte economico: si sblocca una questione che generava del nervosismo da tanto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fate attenzione nell’esprimere giudizi affrettati: rischierebbero di incrinare la perfetta immagine professionale faticosamente conquistata. Stimoli inconfessabili, anche ai più cari amici, vi spingono a uscire per una passeggiata in centro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi accorgete di aver speso più del dovuto: la Luna in opposizione vi consiglia di fare il punto della situazione e di pianificare il budget mensile. Dovreste attivarvi per restituire al partner quelle affettuose accortezze che vi riserva ogni giorno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il vostro intuito vi porta a prevedere una prossima crisi. Saprete sfruttare le energie disponibili per raddrizzare il timone in tempi record. Se vi pestano i piedi, saprete vendicarvi a dovere, ma attenti: rischiate di essere fin troppo punitivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in trigono a Mercurio è foriera di buone notizie, spazza via il senso di sicurezza e vi prepara ad affrontare i cambiamenti desiderati. L’entusiasmo è il motore trainante del rapporto con gli altri. Progettate una vacanza con chi amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa della Luna in quadrato, vi troverete a notare come il livello delle emozioni sia influenzato da un’inezia o a volte anche dal caso. Oggi avvertirete un’evidente stanchezza. Difficoltà di concentrazione per chi è alle prese con lo studio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie alla Luna in Ariete, trascorrerete un martedì sereno: in coppia ritrovate il feeling, mentre per chi è solo giungono proposte intriganti. Avete la lucidità per valutare, se una certa situazione lavorativa possa trasformarsi in qualcosa di buono.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dare sfogo alla creatività vi conduce all’appagamento totale: beneficiano di questo senso di soddisfazione anche quelli che vi girano intorno. Se avete in programma un viaggio, è il momento di valutare seriamente un corso di lingua inglese.