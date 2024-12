Ariete, saprete appianare una questione legale o fiscale che vi preoccupa da tempo: l'oroscopo di oggi, giovedì 5 dicembre

Il trigono della Luna vi consente di palesare eventuali aspirazioni senza rischiare di passare per megalomani: la sincerità è sempre apprezzata. Armandovi di una buona dose di audacia, correrete il rischio, se così si può dire, di essere fortunati.

La quadratura lunare vi riporta bruscamente sul pianeta Terra, alle prese con disguidi lavorativi e stress casalinghi. Armatevi di pazienza! Prendendo in esame i comportamenti dei vostri cari, saprete riconoscere chi merita la vostra attenzione.

Con la Luna che entra in Acquario, saprete appianare una questione legale o fiscale che vi preoccupa da tempo. Buone possibilità di innamorarvi. La voglia di mettervi in gioco, per guadagnare soldi e prestigio, vi dà la spinta necessaria per cambiare.

Leone. 23/7 – 23/8

L’opposizione della Luna in Acquario a Marte nel vostro segno rende vano ogni sforzo: fuggire è impossibile, le difficoltà vanno affrontate. Giornata di dubbi, in famiglia e in ufficio. Ascoltate quello che avete nel cuore e guardate oltre.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete messo in pausa l’amore, è perché sentite la necessità di pensare ad altro. Mostre d’arte o saloni di bellezza fanno al caso vostro. Se pensate a una relazione che muove i primi passi come a una giungla piena di insidie, scappate!

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Acquario accentua la necessità di mettere radici. Approfittate del momento per acquistare un appartamento o pensare a una convivenza. Ostentare buonumore non è sinonimo di falsità. Una buona predisposizione d’animo attira eventi positivi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Clima di dissapori in famiglia. L’ostilità lunare non vi aiuta a reperire quella diplomazia che è indispensabile nelle discussioni con il partner. Osservare la realtà da un altro punto di vista potrà garantirvi una visione più ampia del problema.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi con la Luna in Acquario riscoprite un rapporto che pensavate di aver perso. È un segno del destino, che farebbe presagire sviluppi futuri. Se vivete in coppia, dovreste rivalutare il supporto di chi amate, baciando il suolo dove cammina.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potreste sentirvi come congelati, con la mente che viaggia verso mete tropicali: queste temperature non sono per tutti e voi ne siete la riprova. Se siete disponibili a venire incontro alle esigenze di chi vi è a fianco, godrete poi della sua stima.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna che fa capolino nel vostro cielo vi regala allegria e comunicazione. A cena con gli amici sarà facile sentirvi il fulcro della compagnia. Pensate a cosa cucinare, a come apparecchiare la tavola: per la dieta ci sarà tempo dopo le feste.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vivrete una fase costruttiva nel lavoro. Da un confronto nato per caso, nascono intuizioni da cui trarre spunto per la vostra prossima avventura. Amate camminare con le musiche delle vetrine in sottofondo: potreste girare ore nonostante il gelo.