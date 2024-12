Capricorno, la luna nel vostro cielo vi consente di recuperare energia ed equilibrio in ambito familiare: l'oroscopo di domani mercoledi 4 dicembre

Considerata l’opposizione della Luna in Capricorno, può capitarvi di non riuscire a ritagliare del tempo per lo svago e per il riposo di cui avreste bisogno. Una grana di lavoro vi occupa così tanto la mente da condurre la tensione anche fra le mura domestiche.

Temete di non saper affrontare un imminente cambiamento. È consigliabile acquisire più sicurezza in voi stessi, prima di fare il passo decisivo. Se accettate di buon grado gli imprevisti che il fato ha in serbo per voi, potrete trarne il meglio.

Pensate all’acquisto di una casa che avete adocchiato da tempo. La Luna in trigono a Urano vi sostiene nell’apportare modifiche alla vostra vita. Concentrarvi sull’effimero non è segno di superficialità: dedicarvi agli acquisti è un gesto d’amore.

Non potendo contare sul benefico influsso della Luna, nel dirimere una lite con alcuni colleghi dovrete cavarvela da soli: non agite d’impulso. Rimandate ai prossimi giorni scelte delicate per la coppia, dato che potreste pentirvi di quanto fatto.

Leone. 23/7 – 23/8

È solo mercoledì, eppure sperate già che il fine settimana arrivi presto. Alcune situazioni di stress vi hanno debilitato più del dovuto. Potrete contare sull’aiuto delle persone a voi più care, per delineare progetti professionali a lungo raggio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’economia in ripresa, anche grazie alla Luna in Capricorno, siete in grado di stilare una lista di cose da fare da oggi alla fine del mese. Questa ritrosia alle novità andrebbe combattuta a suon di imprevisti: un po’ d’improvvisazione non guasta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la quadratura lunare che vi priva di tenacia e ambizione, sarà faticoso rivedere alcuni dettagli della vostra attività che sembrano non funzionare. Siate cauti nel far notare al partner le sue mancanze: in questo frangente vi manca il giusto tatto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sul fronte lavorativo, avete la preziosa opportunità di chiarire alcuni rapporti diventati ambigui. Nel dialogo siate diplomatici, ma assertivi. Una tranquilla cena in famiglia si trasforma in un’occasione di confronto, da cui uscirete vittoriosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi potreste optare per qualche ora di silenzio: apparirete saggi agli occhi degli altri, mentre per voi sarà solo una tecnica di autodifesa. Avrete tempo e modo di elaborare piani per il futuro, dando maggiore ascolto alle vostre esigenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna nel vostro cielo vi consente di recuperare energia ed equilibrio in ambito familiare. Un segnale positivo per una serena convivenza. Proposte importanti da parte di un collega: provate a considerarle senza pregiudizi, prima di declinare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una giornata apparentemente mediocre si rivelerà, invece, un toccasana per il vostro spirito. Proponete al partner un’attività da fare insieme. Riceverete la gradita visita di un parente che riuscirà ad allontanarvi da un’atmosfera di cupa nostalgia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il sestile della Luna in Capricorno vi dà l’abbrivio per scavalcare noiosi imprevisti. In coppia vivrete momenti di piacevole romanticismo. Siete chiamati a esprimere un parere, che risulterà risolutivo in una questione piuttosto sensibile.