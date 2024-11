Pesci, un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso: l'oroscopo di oggi sabato 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi sabato 30 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

A metà giornata la Luna approda in Sagittario, per una serata all’insegna del buonumore. Comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un’ispirazione, coinvolgerete degli amici che saranno immediatamente della partita.

Toro. 21/4 – 20/5

In mattinata un piccolo inciampo. Tuttavia, accettando con morbidezza eventuali cambi di programma, porterete a termine le vostre incombenze. Emozioni in subbuglio: non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge qualcosa di stimolante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo in viaggio. Non andate in orbita, prendetela con... ironia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non lasciate che una questione di prestigio si trasformi in un’ossessione. Fase economica in stallo? Possibili guadagni extra da non farsi sfuggire. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma.