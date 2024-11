Sagittario, curate le pubbliche relazioni e ampliate il raggio d'azione: l'oroscopo di oggi, giovedì 28 novembre

Oggi sì che la vita vi sorride! Amate, siete ricambiati e con un barlume di premonizione, riuscite anche a intravedere una desiderata stabilità. Le parole non bastano per descrivere ciò che sentite. Tante le emozioni e la forza dell’amore, perciò silenzio...

La fase privilegia la vivacità di azione e lo slancio creativo, anche se le difficoltà pratiche andrebbero affrontate con un intervento più efficace. Mai darsi per vinti in amore! Sconfiggete la solita routine del rapporto con una folata di aria fresca.

La Luna in Scorpione disarmonica a Marte non propende a favore dell’armonia domestica. In famiglia, prima di rispondere, contate fino a... diecimila. Attenetevi al “chi va piano va sano e va lontano”; è la migliore garanzia per non commettere errori.

Leone. 23/7 – 23/8

Il quadrato della Luna a Marte è indice di un momento in cui, soprattutto sul fronte familiare, potrebbero esserci attriti. Frenate l’impulsività. In casa qualcuno esige da voi risposte chiare e promesse precise? Siate diretti, ma non offensivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il sostanzioso aiuto che arriva dal cielo, potete realizzare ciò che avete in mente. Fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Dedicatevi agli studi, alla pratica sportiva, agli affari. Notte ardente fra le braccia dell’amato bene.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’assenza di transiti contrari segnala un giovedì dal ritmo scorrevole. Potreste approfittarne per riflettere e dare così una motivazione ai dubbi. Avvierete senza sforzo nuove attività, curerete a dovere le finanze e nel tempo libero, libri e musica a iosa!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mal accolta da Plutone e Marte, la Luna non si sente la benvenuta. La vena polemica vi punzecchierà, accendete la passione e spegnete l’aggressività. Dovrete affrontare discussioni con il rischio di esasperare le tensioni. Non lasciate il controllo alla gelosia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero, se volete ampliare il vostro raggio d’azione. Vivacizzate la routine attingendo alla fantasia e aprendovi con il partner a interessi e nuove amicizie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie all’apporto di efficienza e allo spirito costruttivo, il lavoro procede speditamente. Determinazione, tenacia, tutto sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporvi per un incarico di rilievo.

Acquario. 21/1 – 19/2

La performance degli astri oggi non è delle più divertenti. Insofferenti, irragionevoli e ribelli, date un’immagine di voi poco edificante. Per i vostri collaboratori non è per niente facile. Siete tesi e scontrosi, polemici all’inverosimile.

Pesci. 20/2 – 20/3