Bilancia, qualche attrito nella coppia, ma successo in pubblico: l'oroscopo di domani, martedì 26 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, martedì 26 novembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Il partner è restio a concedervi la libertà e lo spazio di cui avete bisogno? Provate a parlargliene con calma, ascolterà le vostre ragioni. Non offrite il fianco a nervosismo e insofferenza, siate più tolleranti con coloro che vi circondano.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi attendono belle soddisfazioni sul lavoro dove sarete apprezzati per l’intuito, la competenza e l’affidabilità. Proponetevi con maggior sicurezza. Alti e bassi in amore. Chi vi piace si farà desiderare, ma occhio a non farne una questione di principio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una giornata senza guai. Perfetta per lavorare con profitto, divertirvi, partire, mettere in campo una nuova entusiasmante idea. Belle notizie. Serata ideale per scambiarvi effusioni con l’amato bene, un revival dei vostri primi incontri. Flirt maliziosi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se pensate che un piccolo imprevisto possa mandarvi in tilt, tenete a disposizione un piano B e non preoccupatevi troppo, se non è perfetto. Un passeggero fastidio vi allarma? Può essere la conseguenza di uno stato emotivo lievemente turbato.