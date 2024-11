Cancro, avete molte carte da giocare: l'oroscopo di domani, domenica 24 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 24 novembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto o riuscirete a mettere in pratica le vostre capacità organizzative. Non c’è nulla di nascosto che non venga prima o poi rivelato. State in campana e acqua in bocca!

Toro. 21/4 – 20/5

Complice l’alleanza Luna-Venere, la vostra domenica sarà tutta improntata sulla famiglia. Ideale per rimettere ordine, per una ripresa a tutto tondo. Dolcezza, affetto e comprensione, le doti offerte dal cielo per migliorare il rapporto sentimentale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna scombina i vostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un imprevisto. Perdendo di vista la meta, esagerare diventa facile. Non disperdete le energie in azioni inconcludenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia al top. Abbonda anche l’intraprendenza, fate seguire i fatti alle parole.