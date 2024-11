Ariete, ravvivate questo sabato che potrebbe rivelarsi sottotono con qualche trovata divertente. Tralasciate le faccende domestiche e uscite di casa: l'oroscopo di domani sabato 23 novembre

Oroscopo di Barbanera di domani sabato 23 novembre



Ariete. 21/3 – 20/4

Ravvivate questo sabato che potrebbe rivelarsi sottotono con qualche trovata divertente. Tralasciate le faccende domestiche e uscite di casa. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto.

Toro. 21/4 – 20/5

Un grazie di cuore alla Luna, che vi rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Progetti creativi e redditizi. Ideale per portare a termine con successo le attività consuete, per trascorrere una serata piacevole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Che non sarà una fase in discesa lo annuncia la Bianca Signora in Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini. Piccoli malesseri. Casa, lavoro e obblighi domestici, c’è poco spazio per tutto il resto... divertimenti e amici compresi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Portati a termine i vostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto potrete staccare la spina e dedicarvi anima e corpo alla persona amata. La giornata è ideale per rendere un piacere a qualcuno che a suo tempo vi ha fatto ben più di un favore.