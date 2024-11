Capricorno, avrete la possibilità di sfruttare chance finanziarie favorevoli: l'oroscopo di domani giovedì 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di domani giovedì 21 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Perfetto il transito della Luna in Leone, per restituirvi tono e mordente. Conferme da parte degli altri che asseconderanno le vostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare sport, divertirvi e chiudere fuori dalla porta i grattacapi.

Toro. 21/4 – 20/5

L’aspetto disarmonico della Luna vi mette in guardia dalle prese di posizione su questioni di poco conto, che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Fase altalenante, fra momenti di agitazione e altri di calma. L’umore così si regolerà di conseguenza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le stelle portano ottimismo, calore e allegria. In compagnia, non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione altrui. Nella professione, per trattare una questione piuttosto delicata, chiedete consiglio a un esperto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Apparite saldi, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate. Giornata propizia per fare la pace. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro, da investire nei progetti che vi stanno a cuore.