Pesci, aspettatevi slanci di passione, parole dolci e belle novità: l'oroscopo di oggi martedì 19 novembre

Saturno accompagna la vostra Luna, donando un’impronta costruttiva alla giornata. Alla ribalta balzano i valori della famiglia, i bambini, l’amore. Siete morbidi, accoglienti, ma anche saggi. Quello che non funziona nella relazione può migliorare.

Cielo nel complesso sereno. Ambiente collaborativo nel lavoro. Rientro inatteso di crediti, opportunità in campo immobiliare, attivatevi! Mettete il massimo impegno in ciò che fate, elaborate progetti per un futuro sviluppo dell’attività.

Le questioni di lavoro e i problemi familiari rischiano di rubarvi molto tempo, mantenete la calma e affrontate le cose una alla volta. Atmosfera monotona. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente.

Leone. 23/7 – 23/8

I vostri soldi oggi sono al sicuro e pertanto se avete da fare richieste, approfittate del momento positivo, l’importante sarà la massima chiarezza. Se sentite il bisogno di ritirarvi un po’ dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lucidità e intuito vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare il raggio d’azione, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione professionale vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modo di operare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una pausa per fare ordine in testa, nella casa e nel cuore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un martedì che trascorrerà in dolcezza e getterà una luce nuova su spinose faccende ormai datate. La fiducia nel futuro supera qualunque ostacolo. Si riallacciano rapporti allentati con i parenti. Se desiderate un bebè, inviate un messaggio alla cicogna.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato, vi basta un buon sonno, per recuperare l’ottimismo e ripartire con la consueta carica. Messe a tacere le polemiche, dovrete impegnarvi a raggiungere un accordo per concludere un progetto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna nel segno opposto allenta il vostro bisogno di controllo. Lasciatevi andare alla tenerezza e accogliete il sentimento che alberga in voi. Dall’analisi delle vostre emozioni più profonde, scaturiscono un intimo equilibrio e un senso di serenità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le circostanze possono offrirvi buone opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici. Non volate troppo alto, e otterrete tutto quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una bella atmosfera, con la Luna in Cancro rafforzata da Nettuno. Aspettatevi slanci di passione, parole dolci e belle novità. Sensibilità e intuizione. Occupatevi di ciò che finora avete trascurato e delle vicende lavorative che vi stanno più a cuore.