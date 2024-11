Scorpione, la vostra riservatezza è una risorsa: l'oroscopo di oggi, sabato 16 novembre

Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 16 novembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Con il favore della Luna in Gemelli in sestile a Marte, feste e riunioni vi pongono al centro del mondo. Carismatici come siete, sprizzate energia. Simpatia e comunicativa vi agevolano nei contatti, negli studi. Spostamenti veloci senza intoppi.

Toro. 21/4 – 20/5

Le qualità intellettuali oggi sono esaltate così come la dialettica. Favoriti gli studi, i chiarimenti in famiglia e le gite a carattere culturale. Nelle finanze accogliete le situazioni che vi convincono appieno e promettono sviluppi vantaggiosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sorprese e novità. In combutta con Marte, la Luna colora la giornata di rosso come la passione. Piacevoli diversivi e incontri inaspettati. Sfruttate la combinazione di intraprendenza e curiosità, per coinvolgere gli amici in iniziative divertenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

In questioni che non vi riguardano direttamente, farete meglio a non pronunciarvi. Il vostro intento di fare da pacieri potrebbe essere equivocato. La stabilità emotiva è una conquista, ma è impensabile che duri per sempre, le fluttuazioni sono fisiologiche.