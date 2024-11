Pesci, qualcuno fra i single potrebbe ritrovarsi presto tra due fuochi: l'oroscopo di oggi venerdì 8 novembre

Oroscopo Barbanera di oggi 8 novembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Stimolata da Mercurio, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega, risolverà un problema di comunicazione. Brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere subito in pratica.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri desiderano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici. Nella positività di questo ritmo, il malumore stona. Evitate di impuntarvi su questioni di poco conto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Fantastico venerdì, grazie al trigono della Luna che vi aiuta a concludere in fretta i vostri impegni, per dedicarvi a una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Viaggi, affari.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare le vostre esigenze. Un suggerimento, variare l’alimentazione. Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano.