Bilancia, con gli amici siete a vostro agio e sta anche sbocciando una storia speciale: l'oroscopo di domani sabato 9 novembre

Piccole novità in campo privato e professionale saranno senza dubbio ben accette, dopo la stasi forzata dei giorni scorsi. Avanzate per gradi. Iniziate a liberarvi di tutto ciò che può esservi d’impiccio, con la sicurezza che pian piano arriverete.

Intelligenti, briosi e comunicativi. La Luna in Acquario non fa che esaltare la vostra naturale socievolezza, proponendovi nuovi incontri. Qualcuno vi offre la possibilità di partecipare a un’impresa collettiva davvero stimolante e proficua.

Piccole difficoltà e qualche incomprensione con vicini, parenti e capoufficio, vi rendono di umore piuttosto ballerino. Agite con buonsenso. Un pensiero, come una mosca fastidiosa che vi ronza intorno? Fermatevi e aspettate che voli via.

Come di consueto la Luna in Acquario vi regala una manciata di arcobaleno brillante. Il trigono scambiato con Giove la rende entusiasmante. Approfittate di questo sabato con un’uscita fra amici. Il gruppo sostiene, incoraggia e infonde fiducia.

Leone. 23/7 – 23/8

Se sul conto di un socio o del partner nutrite qualche dubbio, è arrivato il momento di parlar chiaro per sfatare così assurde supposizioni. La carriera vi mette sotto pressione, ma con il vostro carisma cavalcate le difficoltà con piglio da vincenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il lavoro assorbe le vostre energie con ritmi stressanti. Vi sostiene per fortuna il senso pratico, l’organizzazione e l’ambiente affiatato. Arrivismo e rivalità. Proveranno a tagliarvi la strada, ma siete troppo intelligenti per cedere alle provocazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La bella ventata di novità di cui è fautrice la Luna vi rimette prontamente in sesto. È la giornata giusta per partecipare a un meeting, un convegno. Torna la pace familiare, con gli amici siete a vostro agio e sta anche sbocciando una storia speciale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

“Non tutte le ciambelle riescono col buco”, specie quando la Luna in Acquario ci mette, dispettosa, lo zampino. Piccole contrarietà in famiglia. Per quanto possibile state al vostro posto, non invadete campi altrui al di fuori degli interessi specifici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Pensieri positivi, amici che fanno a gara per sostenervi sono quanto di meglio avete per ossigenare la mente e rimettere in sesto le finanze. Tensioni nella coppia reclamano chiarimenti, se vi infuriate, cercate la mediazione di un amico diplomatico.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Si può dire che non tutto fili liscio, ma coltivando il dialogo e abbandonando la corazza, capirete che è facile trovare dei punti di contatto. Operazioni finanziarie creano preoccupazioni per un affare? Domani potrebbe essere troppo tardi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Relazioni sociali a tutto tondo, ben supportati da approcci alle problematiche lavorative veramente originali. Seminate il terreno fertile con nuovi progetti. L’umore è alto, gli amici appoggiano senza riserve le vostre proposte e via internet arrivano sorprese.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una sorta di gelosia legata a fatti che riguardano il passato porta con sé qualche turbolenza emotiva, che potrebbe alterare un po’ l’umore. Cercate di non prestare ascolto ai pettegolezzi ed evitate ogni interferenza esterna negli affari di cuore.