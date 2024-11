Ariete, un viaggio lontano potrebbe trasformare la vostra vita: l'oroscopo di oggi, lunedì 4 novembre

Siete un po’ agitati: potreste perdere il bandolo della matassa. Provate a fare una cosa alla volta e non innervositevi, se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.

Dedicatevi al vostro benessere. Cercate la serenità in ciò che vi fa stare bene. Prendete una penna in mano e iniziate a scrivere un diario. Umore instabile e nervi a fior di pelle, causa disaccordi con un superiore. Giocate la carta della diplomazia.

Lunedì che scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non vedete da tempo. Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Argomenti pratici e convincenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Puntate sempre più in alto! Si profilano svolte importanti per la carriera, ma non accontentatevi di un cambiamento qualunque: è ora di osare. Siete al centro dell’attenzione e non passate inosservati, sarà per questo che potreste... innamorarvi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Superlavoro in vista! Opportunità di trasformazione professionale e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenterà l’efficienza. Coraggio! È un black-out temporaneo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Serenità e ottimismo vi accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione, sull’onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Vi sentite bene, siete in forma e per di più possedete un fascino decisamente più intenso del solito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, potete mettere a posto un sacco di incombenze che si erano accumulate nel passato. Una regola non scritta, ma valida, suggerisce che sia meglio non mischiare amicizia e denaro o affari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La terapia migliore per scacciare i pensieri bui per voi rimane sempre un viaggio. Non conta la destinazione o la durata, l’importante è partire. Concedetevi una pausa e lasciate a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, date tempo al tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La giornata veleggia tranquilla in acque di massima sicurezza economica, il che per voi rappresenta una condizione pressoché ideale. O no? Nello studio siete favoriti, potete affrontare impegni e aggiornamenti con il massimo rendimento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi siete aperti e disponibili, grazie alla Luna in Sagittario. Avete intorno amici sinceri e in famiglia finalmente vi daranno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Date spazio a obiettivi lungimiranti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Commercio, affari e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non vi muoverete con circospezione, rischierete un fiasco. Concentratevi sulla realtà e cercate di raccogliere le informazioni che vi servono. Razionalizzate le iniziative.